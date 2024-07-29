Маск: Философия Камалы Харрис предполагает уничтожение человечества

Идеология вице-президента США Камалы Харрис предполагает вымирание всего человечества, заявил американский предприниматель Илон Маск.
В соцсети X миллиардер прокомментировал заявление, сделанное Харрис осенью 2023 года во время мероприятия в штате Пенсильвания. Тогда вице-президент обратила внимание на беспокойство молодых американцев по поводу изменения климата.
По ее словам, молодые лидеры рассказали ей о термине «тревожность из-за климата». Это, пояснила Харрис, страх перед будущим и неизвестностью, молодежь сомневается, есть ли смысл заводить детей или задумываться о покупке дома.
В ответ Маск обвинил Харрис в намерении уничтожить человечество. Он отметил, что естественным продолжением философии вице-президента стал бы "фактический холокост всего человечества, передает РИА Новости.
Ранее Дональд Трамп заявил, что победа Харрис на выборах президента США приведет к крупным войнам на Ближнем Востоке, а может быть, и к третьей мировой войне. Республиканец подчеркнул, что США управляют некомпетентные люди.