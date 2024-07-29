Игорь Кобзев доложил Дмитрию Патрушеву об экологической реабилитации городов Приангарья

Глава Приангарья принял участие в совещании по вопросам ликвидации отдельных объектов накопленного вреда окружающей среде и создания инфраструктуры по обращению с отходами I-II классов опасности.
Как отметил Дмитрий Патрушев, данная тема имеет высокую социальную значимость, поскольку подобные объекты напрямую влияют на качество жизни граждан. С 2020 года по поручению Президента в рамках нацпроекта «Экология» Минприроды и «Росатом» занимаются ликвидацией накопленного вреда на самых сложных объектах. На эти цели Правительство уже выделило 47 млрд рублей. При этом в период с 2025 по 2028 год предполагается дополнительное выделение еще 46 млрд.
Игорь Кобзев в своем докладе уделил особое внимание дальнейшему развитию городов Усолье-Сибирское и Байкальск.
«При поддержке Президента России Владимира Путина и по его прямым поручениям с 2020 года в данных территориях начаты работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Благодаря совместной работе с Минприроды России и госкорпорацией “Росатом” уже проделана масштабная работа. Сейчас Усолье-Сибирское и Байкальск переживают второе рождение», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Напомним, в Усолье-Сибирском до 2012 года наносился экологический вред от деятельности химического предприятия «Усольехимпром». Глава региона отметил, что темпы по очистке города высокие. Ожидается, что уже в декабре 2028 года объект будет исключен из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде.
Правительство Иркутской области уделяет особое внимание дальнейшему развитию города. К концу 2028 года будут введены два новых энергоблока на городской ТЭЦ, прорабатываются варианты обеспечения площадки «Усольехимпрома» газом, ведется работа по созданию Федерального центра химии.
Игорь Кобзев отметил необходимость создания комфортной городской среды в Усолье-Сибирском и обратился к Дмитрию Патрушеву с инициативой включения муниципалитета в перечень 200 городов, для которых по поручению Президента России будут разработаны мастер-планы развития.
Также глава региона рассказал о развитии Байкальска, где до 2013 года наносился вред экологии в связи с деятельностью БЦБК.
Распоряжением председателя Правительства страны Михаила Мишустина утверждена программа социально-экономического развития Байкальского муниципального образования до 2040 года, которая должна позволить осуществить инвестиционные вложения в моногород более чем на 100 млрд рублей.
«Правительством региона вместе с полномочным представителем Президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым проведена инвентаризация всех мероприятий программы, сформированы и направлены в Минэкономразвития предложения по ее актуализации. Это, конечно, решит многолетние городские проблемы, связанные с инженерной и транспортной инфраструктурой, берегоукреплением, экологической безопасностью», — подчеркнул он.
Кроме того, в Байкальске реализуют масштабные экономические и туристические проекты «Ворота Байкал» и «Пять морей и озеро Байкал», напоминает пресс-служба облправительства.
Отдельно Игорь Кобзев остановился на реконструкции и строительстве в Байкальске и Усолье-Сибирском канализационных очистных сооружений (КОС). В Байкальске запланирована реконструкция КОСов с увеличением их проектной мощности до 15 000 кубометров в сутки. Стоимость реконструкции составит 2,6 млрд рублей. В Усолье-Сибирском запланировано строительство очистных сооружений с мощностью 30 000 кубометров в сутки. Стоимость строительства — 2,2 млрд рублей.
«Источник финансирования по строительству очистных сооружений в Усолье-Сибирском не определен, в Байкальске реконструкция предварительно включена в формируемый федеральный проект “Сохранение уникальной экосистемы озера Байкал” на 2025−2030 годы. Прошу вас поддержать Иркутскую область и дать поручение проработать вопрос о включении объекта по строительству КОС в Усолье-Сибирском в формируемый федеральный проект “Вода России”, в целях сокращения объема сточных вод, сбрасываемых в водоемы, непосредственно впадающие в озеро Байкал», — обратился Игорь Кобзев.
Губернатор также предложил Дмитрию Патрушеву поддержать реализацию проектов по селезащите в Слюдянском районе.