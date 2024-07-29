Игорь Кобзев доложил Дмитрию Патрушеву об экологической реабилитации городов Приангарья

Как отметил Дмитрий Патрушев, данная тема имеет высокую социальную значимость, поскольку подобные объекты напрямую влияют на качество жизни граждан. С 2020 года по поручению Президента в рамках нацпроекта «Экология» Минприроды и «Росатом» занимаются ликвидацией накопленного вреда на самых сложных объектах. На эти цели Правительство уже выделило 47 млрд рублей. При этом в период с 2025 по 2028 год предполагается дополнительное выделение еще 46 млрд.