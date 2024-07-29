Контроль ситуации: Дмитрий Демешин проверил проблемные объекты Хабаровска

В Хабаровском крае врио губернатора Дмитрий Демешин продолжает внезапные визиты по различным объектам Хабаровска, сообщает пресс-служба правительства края.
29 июля 2024 года глава региона нанёс несколько неожиданных визитов на разные объекты города, основанных на жалобах жителей, поступивших через социальные сети.
Первым пунктом его маршрута стал поселок имени Горького, где местные жители выразили недовольство состоянием дорог. Чтобы решить эту проблему, администрация города получила финансовую помощь в размере 100 млн рублей. Уже отремонтировано 5,6 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия на улицах Горького, Жуковского и Восточном шоссе.
Затем врио губернатора осмотрел улицу Энтузиастов, где по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» идет ремонт участка от улицы Горького до улицы Жуковского. Здесь планируется обновить более 5,2 тыс. кв. метров дорожного покрытия и отремонтировать тротуары общей площадью свыше 1,8 тыс. кв. метров. Также будет обустроено водоотведение.
Далее Дмитрий Демешин посетил улицу Гагарина, контракт на ремонт которой администрация планирует заключить 29 июля.
«Мы выделили 100 миллионов рублей на ремонт дорог в Хабаровске, в том числе для поселка имени Горького, одной из проблемных точек города. Все деньги должны быть направлены на дорожные работы без задержек. Мы уже в августе, и необходимо ускорить процесс», — отметил Дмитрий Демешин.
Он поручил мэру Хабаровска Сергею Кравчуку держать на контроле ход ремонта и установить информационные щиты с указанием сроков завершения работ.
«Важно, чтобы жители понимали: в этом году мы сделаем один объем работ, в следующем — другой. Мы не забыли про каждую улицу, и все они учтены в планах развития городской инфраструктуры», — добавил глава региона.
Также он осмотрел двор по улице Индустриальной, 1, где проводится благоустройство в рамках программы «Благоустройство дальневосточных дворов». Планируется ремонт проезда, установка спортивных и детских игровых площадок, зон отдыха, пешеходных дорожек и ограждений. Будет обеспечена доступность для маломобильных групп населения. Стоимость работ составляет 9,18 млн рублей, завершение запланировано на 30 августа.
«Многое делается для благоустройства наших населенных пунктов. В этом году мы дополнительно получим 677 млн рублей, на которые, помимо запланированных 19 дворов, благоустроим еще 88 по всему краю. Хабаровску из этой суммы выделено 233 млн рублей, что позволит дополнительно благоустроить 24 двора», — сообщил Демешин, поблагодарив жителей за активное участие.
Главный федеральный инспектор по Хабаровскому краю Николай Шевцов, сопровождавший врио губернатора, отметил, что программы по ремонту дорог и благоустройству дворов создают комфортные условия для людей.
Следующей точкой визита стал комплекс производственных и складских помещений бывшего Хабаровского масложирокомбината. Сейчас здесь работает ООО МЖК «Хабаровский», производя томатную пасту, кетчуп и майонез. Однако остальные помещения заброшены и представляют опасность.
«Почему мы не используем эту территорию по назначению? Что нам мешает?» — спросил Дмитрий Демешин у заместителя председателя правительства Виктора Калашникова.
Калашников ответил, что планируется использовать механизм промышленного комплексного развития территорий.
«Почему мы не приостанавливаем деятельность объектов, которые представляют опасность для людей? Посмотрите, эти куски арматуры и бетонные блоки могут в любой момент обвалиться», — возмутился глава региона.
Он подчеркнул, что администрация города должна привлекать к ответственности собственников таких объектов.
«Мы должны либо заставить собственников содержать территорию в порядке, либо забрать её под комплексное освоение и предложить инвесторам», — сказал врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин мэру города Сергею Кравчуку.
Вторым вариантом решения проблемы является использование механизма реквизиции.
«У собственников есть два месяца, чтобы договориться с администрацией Хабаровска и министерством имущества края. Если не будет никаких действий — мы расторгуем эту территорию», — заключил врио губернатора.
В завершение визита Демешин посетил свалку у автосервиса на улице Вяземской, 41, заваленную старыми автомобильными покрышками и запчастями.
«Сергей Анатольевич, это муниципальные полномочия. Необходимо либо приостанавливать деятельность таких объектов, либо регулярно штрафовать их владельцев, чтобы они начали что-то делать», — заявил Дмитрий Демешин мэру Хабаровска.