Контроль ситуации: Дмитрий Демешин проверил проблемные объекты Хабаровска

«Мы выделили 100 миллионов рублей на ремонт дорог в Хабаровске, в том числе для поселка имени Горького, одной из проблемных точек города. Все деньги должны быть направлены на дорожные работы без задержек. Мы уже в августе, и необходимо ускорить процесс», — отметил Дмитрий Демешин.