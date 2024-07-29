В Минтранспорта подвели итоги за полугодие

В 2024 году ведомство планирует поставить 140 новых пассажирских вагонов, что на 22 вагона больше, чем в прошлом году. Уже поставлено 50 вагонов, остальные будут доставлены до конца года. Новые вагоны будут использоваться на маршрутах Кызылорда — Семей, Павлодар — Алматы, Актобе — Атырау и Алматы — Сарыагаш.