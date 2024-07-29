В Минтранспорта подвели итоги за полугодие

По информации пресс-службы правительства, ключевыми достижениями стали:
- рекордные объемы дорожно-строительных работ;
- заметный рост пассажиропотока в авиации;
- улучшение железнодорожного транспорта;
- развитие морской инфраструктуры.
К примеру, дорожно-строительные работы охватывают 12 тыс. км дорог. Это рекордный показатель для страны. До конца года планируется завершить работы на 7 тыс. км.
Ведутся работы по реконструкции четырех крупных автодорожных проектов «Караганда — Алматы», «Талдыкорган — Усть-Каменогорск», «Атырау — Астрахань» и «Актобе — Кандыагаш». Некоторые участки этих дорог уже начали вводить в эксплуатацию с середины лета, а завершение всех объектов планируется до конца года.
Открыто четырехполосное движение на участке автомагистрали «Караганда — Балхаш» от города Караганды до села Акбастау. Кроме того, поэтапно запускается новая четырехполосная дорога «Талдыкорган — Калбатау — Усть-Каменогорск».
Парк отечественных авиакомпаний пополнился на пять единиц самолетов. География международных рейсов расширилась до 33 стран с 132 маршрутами и частотой 760 рейсов в неделю. Среди новых направлений: Великобритания, Вьетнам, Германия, Грузия, Египет, Катар, Китай, Малайзия, ОАЭ, Таиланд.
Для обеспечения транспортной доступности социально значимых направлений и развития внутреннего туризма субсидируются 19 внутренних авиамаршрутов в девяти областях на сумму 6,6 млрд тенге.
В 2024 году ведомство планирует поставить 140 новых пассажирских вагонов, что на 22 вагона больше, чем в прошлом году. Уже поставлено 50 вагонов, остальные будут доставлены до конца года. Новые вагоны будут использоваться на маршрутах Кызылорда — Семей, Павлодар — Алматы, Актобе — Атырау и Алматы — Сарыагаш.
Принят комплексный план развития морской инфраструктуры на 2024−2028 годы, предусматривающий создание крупного морского транспортно-логистического кластера на базе портов Актау и Курык. Это позволит:
- нарастить контейнерные мощности;
- развить терминалы по перевалке грузов и логистику международных перевозок;
- снизить административные барьеры.
Министерство транспорта Казахстана 24 июля 2024 года опубликовало заявление, в котором говорится о завершении процедуры передачи подъездных путей в государственную собственность.