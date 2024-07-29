Правительство Японии призвало граждан отказаться от поездок в Россию

«Правительство Японии не может комментировать цели и даты визита господина Судзуки в Россию. В связи с тем, что Россия отнесена к станам с третьим уровнем опасности, какова бы ни была цель, мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию», — сказал Хаяси.
Он также заявил, что Япония будет продолжать свою политику в отношении России в связи с Украиной, которая выражается в применении санкций.
Депутат верхней палаты Мунэо Судзуки в воскресенье направился с визитом в Москву. Он пробудет в РФ до 31 июля, в ходе визита запланированы встречи депутата с представителями МИД России и Росрыболовства.
Судзуки — влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, так как он был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии. В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии, в которой тогда состоял.