Правительство Японии призвало граждан отказаться от поездок в Россию

Судзуки — влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, так как он был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии. В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии, в которой тогда состоял.