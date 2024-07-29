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Штаб Мадуро заявил о его победе на выборах президента Венесуэлы

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро заявил о его победе и поблагодарил граждан за голосование.

При этом руководитель штаба спикер парламента Хорхе Родригес подчеркнул, что необходимо дождаться официальных итогов голосования.

Выборы главы государства прошли в Венесуэле накануне.

На пост претендовали девять кандидатов от оппозиции и действующий президент.

Победитель президентских выборов в Венесуэле начнет исполнять свои обязанности не сразу после выборов, а только с 10 января 2025 года. Срок его полномочий составит шесть лет.

В Каракасе уже заявили о вмешательстве ряда стран в выборы президента и в право народа на самоопределение. Там отметили, что люди голосовали свободно и законно.

Международные наблюдатели

В Венесуэле на выборах были представлены как местные наблюдатели, так и международные. Среди них четыре представителя Беларуси: член ЦИК Александр Южик, депутат Палаты представителей Павел Попко, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Сергей Сыранков и заведующий международным отделом этой партии Андрей Красильников.

При этом среди международных наблюдателей не было представителей ЕС. Каракас отозвал приглашения для них из-за того, что Брюссель ввел санкции против членов правительства и парламента Венесуэлы.