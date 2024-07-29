Мадуро победил на выборах президента Венесуэлы

«При 80% полученных данных мы выпустили первый бюллетень, который отмечает сильную и необратимую тенденцию. При уровне участия в выборах 59% результаты следующие. Первое. Николас Мадуро Морос от Большого патриотического полюса получил 5 150 092 голоса с 51,20%. Кандидат Эдмундо Гонсалес из Совета Единства получил 4 445 978 голосов с 44,2%», — заявил Аморосо, выступая перед журналистами и наблюдателями.