Мадуро победил на выборах президента Венесуэлы

«При 80% полученных данных мы выпустили первый бюллетень, который отмечает сильную и необратимую тенденцию. При уровне участия в выборах 59% результаты следующие. Первое. Николас Мадуро Морос от Большого патриотического полюса получил 5 150 092 голоса с 51,20%. Кандидат Эдмундо Гонсалес из Совета Единства получил 4 445 978 голосов с 44,2%», — заявил Аморосо, выступая перед журналистами и наблюдателями.
Ранее правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы президента и в право народа на самоопределение. В воскресенье Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай выпустили заявление, в котором потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей.
По мнению правительства Венесуэлы, это заявление, а также слова ряда правых политиков из разных стран «направлены на искажение того, что было выражено мирным путем,… (на искажение) права народа на выбор».
Власти отметили, что люди голосовали на выборах свободно и законно.
Позднее аргентинский лидер Хавьер Милей еще до объявления первых результатов голосования заявил, что не признает победу Мадуро.
Для президента Мадуро будущий президентский срок — третий подряд, он возглавляет боливарианскую республику с 2013 года. Инаугурация главы исполнительной власти Венесуэлы пройдет 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.