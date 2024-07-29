Президент Аргентины заявил, что не признает победу Мадуро на выборах в Венесуэле

Голосование на выборах президента в Венесуэле состоялось 28 июля. На них зарегистрировались 10 кандидатов, в том числе правящий с 2013 года президент Николас Мадуро и основной кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа.