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Президент Аргентины заявил, что не признает победу Мадуро на выборах в Венесуэле

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что его страна по итогам голосования в Венесуэле считает лидером оппозиционера Эдмундо Гонсалеса, сообщает Zakon.kz.

Источник: Instagram/javiermilei

Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) в понедельник, 29 июля.

«Данные свидетельствуют о сокрушительной победе оппозиции, и мир ждет, чтобы (правительство Мадуро) признало поражение. Аргентина не признает очередной обман».

заявил аргентинский лидер.

Здесь же Милей выразил надежду, что вооруженные силы (Венесуэлы) защитят демократию и волю народа.

Ранее штаб Мадуро заявил о его победе на выборах.

К этому моменту действующий президент Венесуэлы побеждает на президентских выборах в стране по результатам подсчета 80% голосов, свидетельствуют данные Национального избирательного совета (CNE).

Отмечается, что Мадуро одерживает победу по результатам выборов, набрав 51,2% голосов. Его оппонент Эдмундо Гонсалес получил 44%.

Голосование на выборах президента в Венесуэле состоялось 28 июля. На них зарегистрировались 10 кандидатов, в том числе правящий с 2013 года президент Николас Мадуро и основной кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа.