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Хоценко рассказал о ходе выплат пострадавшим от паводка в Омской области

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получили более 8 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о ходе выплат жителям севера Омской области, пострадавшего от весеннего паводка.

На сегодня единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получили 8693 человека. Компенсацию за частичную или полную утрату имущества в размере 50 или 100 тыс. рублей — 538 человек.

«Продолжаем ликвидировать последствия паводка на севере нашего региона. Кроме того, жители начали получать выплаты на капитальный ремонт из расчета 7 тыс.рублей за квадратны метр. Работаем дальше», — сообщил Виталий Хоценко.

В пострадавших от паводка населенных пунктах продолжают работать комиссии по оценке ущерба. В домах ведутся работы по просушке.