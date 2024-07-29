Хоценко рассказал о ходе выплат пострадавшим от паводка в Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о ходе выплат жителям севера Омской области, пострадавшего от весеннего паводка.
На сегодня единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получили 8693 человека. Компенсацию за частичную или полную утрату имущества в размере 50 или 100 тыс. рублей — 538 человек.
«Продолжаем ликвидировать последствия паводка на севере нашего региона. Кроме того, жители начали получать выплаты на капитальный ремонт из расчета 7 тыс.рублей за квадратны метр. Работаем дальше», — сообщил Виталий Хоценко.
В пострадавших от паводка населенных пунктах продолжают работать комиссии по оценке ущерба. В домах ведутся работы по просушке.