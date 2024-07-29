Красносельский: большинство молдаван не против российских миротворцев в Приднестровье

«Большинство граждан Молдовы — за мир и не против миротворческой операции», — подчеркнул Красносельский.
Также, по его словам, Приднестровье не намерено интегрироваться в ЕС вместе с Молдавией.
Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил в интервью ТАСС, что большинство граждан Молдавии не против присутствия российских миротворцев в республике.
«Большинство граждан Молдовы — за мир и не против миротворческой операции», — подчеркнул Красносельский.
Также, по его словам, Приднестровье не намерено интегрироваться в ЕС вместе с Молдавией.