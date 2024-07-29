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Красносельский: большинство молдаван не против российских миротворцев в Приднестровье

Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил в интервью ТАСС, что большинство граждан Молдавии не против присутствия российских миротворцев в республике.

«Большинство граждан Молдовы — за мир и не против миротворческой операции», — подчеркнул Красносельский.

Также, по его словам, Приднестровье не намерено интегрироваться в ЕС вместе с Молдавией.