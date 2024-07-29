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Новая инициатива Казахстана: Глобальная коалиция стран по ПМСП

Казахстан возглавит усилия по продвижению первичной медико-санитарной помощи во всем мире, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Постоянное представительство Казахстана провело презентацию во Дворце Наций, на котором представило инициативу по созданию Глобальной коалиции стран по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В мероприятии приняли участие постоянные представители и дипломаты, что подчеркнуло глобальный интерес и приверженность укреплению систем первичной медико-санитарной помощи.

Создание Коалиции стран по ПМСП было предложено Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в октябре 2023 года в ходе Глобальной конференции по ПМСП в Астане, посвященной 45-летию Алма-Атинской декларации и 5-летию Астанинской декларации. Цель Коалиции — поддержать радикальную переориентацию систем здравоохранения на ПМСП во всем мире.

Постоянный представитель Казахстана Ерлан Алимбаев в своей презентации дал обзор инициативы Коалиции по ПМСП, ее целей, операционных механизмов и преимуществ для стран-участниц.

«Коалиция стремится содействовать достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения и Целей устойчивого развития (ЦУР), в частности ЦУР3, которая направлена на обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте» Ерлан Алимбаев.

Кроме того, он изложил цели Коалиции по ПМСП, которые включают политическую мобилизацию для ПМСП, информационно-разъяснительную деятельность и обмен знаниями, и пригласил страны присоединиться.

На мероприятии также выступила в качестве приглашенного докладчика Сурайя Далил, директор Специальной программы Всемирной организации здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи. С. Далил высоко оценила инициативу Казахстана, отметив ее соответствие глобальным целям в области здравоохранения и приверженность ВОЗ укреплению первичной медико-санитарной помощи во всем мире. Отметив, что половина населения мира не полностью охвачена основными медицинскими услугами, она вновь подчеркнула важность ПМСП в достижении всеобщего охвата услугами здравоохранения.

Коалиция будет функционировать как международный альянс и партнёрская платформа, обеспечивая взаимодействие между партнёрами, обмен знаниями, передовым опытом и разработку идей при поддержке существующих ресурсов и механизмов ВОЗ.

Мероприятие завершилось сессией вопросов и ответов, где участники обсудили методы работы коалиции и пути продвижения вперёд.

медицина