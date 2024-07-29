Новая инициатива Казахстана: Глобальная коалиция стран по ПМСП

Постоянное представительство Казахстана провело презентацию во Дворце Наций, на котором представило инициативу по созданию Глобальной коалиции стран по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В мероприятии приняли участие постоянные представители и дипломаты, что подчеркнуло глобальный интерес и приверженность укреплению систем первичной медико-санитарной помощи.
Создание Коалиции стран по ПМСП было предложено Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в октябре 2023 года в ходе Глобальной конференции по ПМСП в Астане, посвященной 45-летию Алма-Атинской декларации и 5-летию Астанинской декларации. Цель Коалиции — поддержать радикальную переориентацию систем здравоохранения на ПМСП во всем мире.
Постоянный представитель Казахстана Ерлан Алимбаев в своей презентации дал обзор инициативы Коалиции по ПМСП, ее целей, операционных механизмов и преимуществ для стран-участниц.
«Коалиция стремится содействовать достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения и Целей устойчивого развития (ЦУР), в частности ЦУР3, которая направлена на обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте» Ерлан Алимбаев.
Кроме того, он изложил цели Коалиции по ПМСП, которые включают политическую мобилизацию для ПМСП, информационно-разъяснительную деятельность и обмен знаниями, и пригласил страны присоединиться.
На мероприятии также выступила в качестве приглашенного докладчика Сурайя Далил, директор Специальной программы Всемирной организации здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи. С. Далил высоко оценила инициативу Казахстана, отметив ее соответствие глобальным целям в области здравоохранения и приверженность ВОЗ укреплению первичной медико-санитарной помощи во всем мире. Отметив, что половина населения мира не полностью охвачена основными медицинскими услугами, она вновь подчеркнула важность ПМСП в достижении всеобщего охвата услугами здравоохранения.
Коалиция будет функционировать как международный альянс и партнёрская платформа, обеспечивая взаимодействие между партнёрами, обмен знаниями, передовым опытом и разработку идей при поддержке существующих ресурсов и механизмов ВОЗ.
Мероприятие завершилось сессией вопросов и ответов, где участники обсудили методы работы коалиции и пути продвижения вперёд.