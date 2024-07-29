Новая инициатива Казахстана: Глобальная коалиция стран по ПМСП

На мероприятии также выступила в качестве приглашенного докладчика Сурайя Далил, директор Специальной программы Всемирной организации здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи. С. Далил высоко оценила инициативу Казахстана, отметив ее соответствие глобальным целям в области здравоохранения и приверженность ВОЗ укреплению первичной медико-санитарной помощи во всем мире. Отметив, что половина населения мира не полностью охвачена основными медицинскими услугами, она вновь подчеркнула важность ПМСП в достижении всеобщего охвата услугами здравоохранения.