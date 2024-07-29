Плановых отключений с 11:00 до 17:00 не будет ни в одном регионе Узбекистана — Министерство энергетики

Напомним, что накануне Минэнерго сообщило о новых рекордах использования электроэнергии в стране и заявило о готовности ввести временные отключения в Ташкенте.
В связи с этим заявлением в соцсетях распространилась информация о возможных ежедневных отключениях света с 11:00 до 17:00. Минэнерго опровергло эти слухи, заявив о неверном толковании намерений.
«Плановые веерные отключения электричества с 11:00 до 17:00 не планируются ни в одном из регионов ни в одной сфере», — заверили в ведомстве.
Кроме того, в сообщении энергетиков говорится: если в будущем возникнет вероятность возникновения аварийной ситуации из-за перегрузки на каком-то участке на фоне аномальной жары, эту сеть или трансформатор могут отключить от сети на короткое время.
Отдельно отмечается отсутствие дефицита электроэнергии в Узбекистане, а также наличие в энергосистеме 1300 мегаватт резервной мощности.