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Плановых отключений с 11:00 до 17:00 не будет ни в одном регионе Узбекистана — Министерство энергетики

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Министерстве энергетики Узбекистана заявили о неверном толковании своей же информации о готовности ввести временные отключения и подчеркнули, что отключений электричества с 11:00 до 17:00 ни в одном регионе страны не планируется, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Напомним, что накануне Минэнерго сообщило о новых рекордах использования электроэнергии в стране и заявило о готовности ввести временные отключения в Ташкенте.

В связи с этим заявлением в соцсетях распространилась информация о возможных ежедневных отключениях света с 11:00 до 17:00. Минэнерго опровергло эти слухи, заявив о неверном толковании намерений.

«Плановые веерные отключения электричества с 11:00 до 17:00 не планируются ни в одном из регионов ни в одной сфере», — заверили в ведомстве.

Кроме того, в сообщении энергетиков говорится: если в будущем возникнет вероятность возникновения аварийной ситуации из-за перегрузки на каком-то участке на фоне аномальной жары, эту сеть или трансформатор могут отключить от сети на короткое время.

Отдельно отмечается отсутствие дефицита электроэнергии в Узбекистане, а также наличие в энергосистеме 1300 мегаватт резервной мощности.

энергетика