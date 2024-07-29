Госдума рассмотрит законопроект Башкирии об использовании фонограммы

«К сожалению, сегодня исполнители и творческие коллективы даже перед многотысячной аудиторией могут выступать под фонограмму. А зритель при покупке билета может об этом не подозревать. Фактически отсутствие информации вводит потребителя в заблуждение относительно качества продукта, за который он платит. Мы предлагаем закрепить понятие “плюсовая фонограмма” и установить обязанность исполнителей и организаторов информировать потребителей об использовании в выступлении фонограмм либо об исполнении под “живой звук”», — прокомментировал спикер парламента Башкирии Константин Толкачев.