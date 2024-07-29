Госдума рассмотрит законопроект Башкирии об использовании фонограммы

Совет Госдумы включил в план работы на осеннюю сессию внесенный башкирским парламентом проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях обеспечения защиты прав потребителей при оказании зрелищно-развлекательных услуг».
Рассмотрение назначено на октябрь, уточнили в Госсобрании Башкирии. Законопроект регулирует вопросы использования фонограммы на концертах и защищает право зрителя на получение достоверной информации о зрелищно-развлекательных услугах.
«К сожалению, сегодня исполнители и творческие коллективы даже перед многотысячной аудиторией могут выступать под фонограмму. А зритель при покупке билета может об этом не подозревать. Фактически отсутствие информации вводит потребителя в заблуждение относительно качества продукта, за который он платит. Мы предлагаем закрепить понятие “плюсовая фонограмма” и установить обязанность исполнителей и организаторов информировать потребителей об использовании в выступлении фонограмм либо об исполнении под “живой звук”», — прокомментировал спикер парламента Башкирии Константин Толкачев.
В случае отсутствия такой информации деньги за билет должны быть возвращены, считают в Курултае Башкирии. При этом о запрете использования фонограммы речь не идет.
«Современный звук на концертных площадках — сложная система, — сказал Константин Толкачев. — На выступлениях могут использоваться отдельные фрагменты композиции с серьезной студийной обработкой голоса, со спецэффектами, которые делают музыкальное произведение более выразительным. Но если исполнитель выступает под “плюсовую фонограмму”, у зрителя возникают справедливые вопросы. В отдельных случаях исполнение под “плюс” оправдано, например, особенностями концертной площадки, погодными условиями. Такое возможно, но организаторы мероприятия должны поставить зрителя в известность, чтобы он понимал, за что платит деньги. Считаю, что принятие закона положительно скажется на качестве концертов».