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Военная операция на Украине, день 887-й

Силы ПВО нейтрализовали за ночь 39 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. Украинские средства ПВО за ночь уничтожили девять дронов и одну авиационную ракету, заявило командование Воздушных сил ВСУ. Сотрудники ФСБ с поличным задержали гражданина России, выполнявшего задание ГУР МО Украины по подрыву служебного автомобиля Министерства обороны РФ.
Источник: Газета.Ру

08:36 Линия электропередачи оказалась повреждена в результате падения обломков беспилотника в Солнцевском районе Курской области, семь населенных пунктов остались без энергоснабжения (сейчас оно восстановлено). Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

По его данным, в Суджанском районе незначительные повреждения получил автомобильный мост, движение по нему не останавливали.

08:33 Ночью взрывы произошли в Харькове и Кривом Роге Днепропетровской области, сообщила «Украинская правда».

08:29 Объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод поврежден в результате падения обломков беспилотника, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

08:26 Электростанция оказалась повреждена в результате атаки беспилотника в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

08:22 Женщина и ее 16-летняя дочь ранены в результате прямого попадания «боеприпаса» по частному дому в селе Новая Таволжанка, поврежден его второй этаж и находящийся во дворе автомобиль. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

08:15 Сотрудники УФСБ России по ДНР с поличным задержали гражданина России, выполнявшего задание ГУР МО Украины по подрыву служебного автомобиля Минобороны России с использованием самодельного взрывного устройства. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по ДНР.

08:07 Украинские силы ПВО за ночь уничтожили девять дронов и одну авиационную ракету, заявило командование Воздушных сил ВСУ.

08:04 Средства ПВО за ночь сбили 19 БПЛА над Курской, девять над Белгородской, три над Воронежской, пять над Брянской и три над Ленинградской областями, сообщили в Минобороны РФ.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 887-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.