Красносельский: в Приднестровье сохранится «жёлтый» код террористической опасности

«Риски есть всегда, а сейчас — особые обстоятельства, которые требуют повышенного внимания», — сказал Красносельский.
Он отметил, что «жёлтый» код опасности будет сохранён, чтобы не допустить повторения терактов.
Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский рассказал, что в республике сохранят «жёлтый» код террористической опасности. Его слова передаёт ТАСС.
«Риски есть всегда, а сейчас — особые обстоятельства, которые требуют повышенного внимания», — сказал Красносельский.
Он отметил, что «жёлтый» код опасности будет сохранён, чтобы не допустить повторения терактов.