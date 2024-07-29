Сакраменто
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красносельский: в Приднестровье сохранится «жёлтый» код террористической опасности

Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский рассказал, что в республике сохранят «жёлтый» код террористической опасности. Его слова передаёт ТАСС.

«Риски есть всегда, а сейчас — особые обстоятельства, которые требуют повышенного внимания», — сказал Красносельский.

Он отметил, что «жёлтый» код опасности будет сохранён, чтобы не допустить повторения терактов.