Самолет-разведчик США устроил слежку у границ Петербурга во время парада ВМФ

Торжественное событие, которое проходило накануне в Северной столице, вызвало особый интерес у США. Америка отправила на разведку самолет-шпион с позывным Jake17, который уже не раз видели недалеко от границ с Выборгом.
Воздушное судно находилось на высоте 10 километров над уровнем моря в небе на границе Финляндии с Россией. Шпион пролетел Эстонию ближе к полудню, а потом был зафиксирован рядом с Суоми, где кружил более четырех часов. Это примерно 90 километров до границы РФ.
Интерес США к параду, который состоялся на Невском рейде в Петербурге в честь 328-й годовщины основания Военно-морского флота, закономерен, ведь Россия в очередной раз продемонстрировала всему миру мощь своей армии и вооружения. В торжественном мероприятии приняли участие около 15 тысяч военнослужащих, 25 кораблей и катеров, парусники и подводная лодка, а также иностранные суда.