Самолет-разведчик США устроил слежку у границ Петербурга во время парада ВМФ

Интерес США к параду, который состоялся на Невском рейде в Петербурге в честь 328-й годовщины основания Военно-морского флота, закономерен, ведь Россия в очередной раз продемонстрировала всему миру мощь своей армии и вооружения. В торжественном мероприятии приняли участие около 15 тысяч военнослужащих, 25 кораблей и катеров, парусники и подводная лодка, а также иностранные суда.