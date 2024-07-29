Аргентина, Перу и Коста-Рика отказались признать победу Мадуро на выборах

Правительство Коста-Рики, в свою очередь, опубликовало заявление президента Родриго Чавеса, в котором говорится, что власти республики категорически отвергают провозглашение Николаса Мадуро президентом Венесуэлы. При этом они выразили намерение работать с «демократическими правительствами континента» и международными органами, чтобы «добиться уважения к священной воли народа Венесуэлы».