Аргентина, Перу и Коста-Рика отказались признать победу Мадуро на выборах

«Данные свидетельствуют о победе оппозиции <…> Аргентина не признает мошенничества и надеется, что Вооруженные силы защитят демократию и волю народа», — написал аргентинский лидер Хавьер Милей в соцсети X.
Причем он выступил с этим заявлением еще до официального объявления итогов голосования в Венесуэле.
«Я категорически осуждаю совокупность нарушений с целью мошенничества со стороны правительства Венесуэлы. Перу не примет нарушений в отношении народной воли венесуэльцев», — говорится в посте главы перуанского МИД Хавьера Гонсалеса-Олаэчеа.
Правительство Коста-Рики, в свою очередь, опубликовало заявление президента Родриго Чавеса, в котором говорится, что власти республики категорически отвергают провозглашение Николаса Мадуро президентом Венесуэлы. При этом они выразили намерение работать с «демократическими правительствами континента» и международными органами, чтобы «добиться уважения к священной воли народа Венесуэлы».
Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай выпустили заявление, в котором потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей. Правительство Венесуэлы расценило это как вмешательство в выборы и право народа на самоопределение.
По итогам обработки 80 процентов протоколов Мадуро побеждает на выборах, набирая 51,2 процента голосов.