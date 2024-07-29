Молдавский политик намерен создать в стране «Евразийский лицей»

«Я объясню идею создания евразийского лицея. Ни для кого не секрет, что советская система образования была лучшей в мире. За последние 30 лет во многих странах, практически во всех странах постсоветского пространства, то, что оставил Советский Союз, было разрушено», — рассказал он журналистам.
Шор добавил, что Запад ставил себе задачу разрушить образование постсоветских стран, чтобы не было конкуренции в человеческих ресурсах. Молдавский политик назвал своей задачей воссоздать то хорошее в сфере образования, что было в СССР.
«Мы должны взять лицей и сделать из него образец», — подчеркнул Шор.
Он отметил, что для этого нужна будет подходящая инфраструктура и необходимые условия для учителей. В евразийском лицее, по его словам, учителя будут получать двойную зарплату: часть от государства, часть — от АНО «Евразия», что будет способствовать улучшению их жизни. Также нужно будет внедрять в лицее программу образования совместно с представителями российской сферы образования добавил Шор.
«Сегодня мы хотим, чтобы образовательные ресурсы и технологии шли вместе у всего постсоветского пространства, и для этого создана идея Евразийского лицея. Я уверен, что первый мы сумеем запустить в этом году», — сказал политик.
Важной задачей он также назвал открытие такого лицея в каждой постсоветской стране.
На уточняющий вопрос о том, в какой стране будет открыт первый Евразийский лицей, Шор уточнил, что речь идет не о Молдавии и не о России, но об одной из постсоветских стран.