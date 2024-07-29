Молдавский политик намерен создать в стране «Евразийский лицей»

Он отметил, что для этого нужна будет подходящая инфраструктура и необходимые условия для учителей. В евразийском лицее, по его словам, учителя будут получать двойную зарплату: часть от государства, часть — от АНО «Евразия», что будет способствовать улучшению их жизни. Также нужно будет внедрять в лицее программу образования совместно с представителями российской сферы образования добавил Шор.