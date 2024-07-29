МИД Турции пообещал Нетаньяху участь Гитлера

Эрдоган не раз резко отзывался об Израиле, называя действия ЦАХАЛ в секторе Газа резней и обвиняя Тель-Авив в том, что он обращается с палестинским анклавом как с «тюрьмой под открытым небом». Он также сравнивал Нетаньяху с Гитлером и говорил, что израильское руководство не сможет избежать ответственности за свои преступления.