Песков: Путин готовится к встрече с президентом Ирана в Казани во время саммита БРИКС

Напомним, инаугурация Пезешкиана пройдет 30 июля. Причем избранный иранский лидер планирует продолжать активно сотрудничать с Россией, в том числе и по линии БРИКС. К слову, на торжественную церемонию уже приглашена делегация из РФ. Ее возглавит председатель Госдумы Вячеслав Володин. Также в планах российского политического деятеля лично встретиться с главой государства Иран после окончания церемонии.