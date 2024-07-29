В Приднестровье поблагодарили российских миротворцев за службу

«Народ Приднестровья высоко ценит вклад Российской Федерации по установлению мира и спокойствия на обоих берегах Днестра. 29 июля 1992 года было принято решение о вводе миротворческих сил в Приднестровье. Решительными действиями миротворцы России смогли остановить вооруженный конфликт на Днестре и это явилось решающим шагом к остановке боевых действий в нашей республике», — подчеркнул Коршунов.
Он выразил уверенность в том, что высокое мастерство, слаженная, организованная работа, профессионализм и мужество российских миротворцев продолжат служить делу мира и успешному выполнению задач по сохранению стабильности на приднестровской земле.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В этом году исполнилось 32 года с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Миротворцы несут службу на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.