Додон назвал главную цель референдума о вступлении Молдавии в ЕС

Тридцать лет назад, 29 июля 1994 года, в Молдавии была принята конституция, в которой закреплены фундаментальные права и свободы граждан, суверенитет, нейтралитет, принцип верховенства закона.
«К сожалению, 30-летие Конституции Республики Молдова может стать последним её юбилеем в том виде, в котором мы её знаем. Потому что организуемый ПДС (правящая партия “Действие и солидарность” — ред.) электоральный референдум может положить начало разрушению всех концепций, которые служили нам фундаментом все эти три десятилетия — независимость, суверенитет, государственность, нейтралитет, христианство, молдавская идентичность», — написал Додон.
В связи с этим он считает, что гражданским долгом каждого гражаднина Молдавии состоит в том числе в том, чтобы «бойкотировать референдум-ловушку о вступлении в ЕС, поскольку власть намерена внести после референдума поправки в конституцию». «Никто не знает, насколько сильно будет изуродована Конституция. Никто не знает, какие положения и какие новые статьи войдут в текст Высшего закона. Или какие статьи будут исключены. Однако мы точно знаем, что власть ПДС может пойти на любые злоупотребления, любое нарушение демократических норм и любое попрание законов. И мы убеждены, что они поступят так же и в отношении Конституции», — подчеркнул Додон.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС). Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия «Шор», а представители других политформирований, включая Партии социалистов, «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.