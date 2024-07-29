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Лукашенко поздравил Мадуро с победой на выборах Президента Венесуэлы

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с очередной победой на президентских выборах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP Photo

Избирком Венесуэлы объявил Мадуро победителем на президентских выборах
«Жители вашей страны таким образом поддержали курс на построение современного и независимого государства, в котором народ может самостоятельно определять свою судьбу. В очень непростых условиях венесуэльскому Правительству удалось выйти на поступательное восстановление экономики и повышение уровня жизни обычных граждан. Твердую позицию официального Каракаса хорошо слышно на всех международных площадках», — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что под руководством Николаса Мадуро Венесуэла продолжит уверенно шагать по пути укрепления своего суверенитета, развития компетенций по многочисленным направлениям.

«Минск готов принимать в этом активное участие, что было подтверждено во время недавнего визита Премьер-министра Республики Беларусь в Каракас. Рассчитываю, что до конца года мы сможем встретиться с Вами и предметно обсудить состояние выполнения наших договоренностей», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Николасу Мадуро отличного здоровья и неисчерпаемой энергии для реализации всех планов по строительству сильной и процветающей Венесуэлы.

Лукашенко Александр