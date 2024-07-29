Лукашенко поздравил Мадуро с победой на выборах Президента Венесуэлы

Избирком Венесуэлы объявил Мадуро победителем на президентских выборах

«Жители вашей страны таким образом поддержали курс на построение современного и независимого государства, в котором народ может самостоятельно определять свою судьбу. В очень непростых условиях венесуэльскому Правительству удалось выйти на поступательное восстановление экономики и повышение уровня жизни обычных граждан. Твердую позицию официального Каракаса хорошо слышно на всех международных площадках», — говорится в поздравлении.