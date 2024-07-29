Какие законы вступают в силу в августе 2024 года

Если заявление на единую выплату на детей подается по временной прописке или фактическому проживанию, будут проверять, где на самом деле живут заявитель и дети. Например, могут попросить подтверждающие документы. Это касается случаев, когда ранее пособие было назначено в другом субъекте, в котором величина прожиточного минимума меньше.