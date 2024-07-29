Какие законы вступают в силу в августе 2024 года

1 августа
ИНФОРМИРОВАТЬ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАПРОСОСВ НА ГОСУСЛУГИ БУДУТ ОНЛАЙН.
Получить данные о выполнении всех запросов о предоставлении государственных (муниципальных) услуг и результатах оказания различных мер социальной поддержки можно будет онлайн. В личном кабинете на Госуслугах будет отражена информация о регистрации запроса или заявления, приглашения на личный прием и оказании услуги.
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОРЯДОК НАСЛЕДОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ РУБЛЕЙ.
Предусматривается возможность завещания прав на цифровые рубли, в том числе с помощью завещательных распоряжений. Порядок совершения таких распоряжений установит правительство России по согласованию с ЦБ.
2 августа
ПРИ БАНКРОТСТВЕ БАНКОВ КРЕДИТОРЫ СМОГУТ БЫСТРЕЕ ПОЛУЧИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ.
Имущество, не проданное на торгах, смогут использовать в качестве отступного для погашения требований кредитора при банкротстве банков. в список лиц, требования которых могут быть погашены отступным, включена кредиторы первой очереди. Как отметили в Госдуме, поправки позволят быстрее продать активы банков, признанных банкротами, и в максимальном объеме удовлетворить требования кредиторов.
ЛИЧНЫМ ПОДСОБНЫМ ХОЗЯЙСТВАМ БУДЕТ ПРОЩЕ ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ.
К вопросам местного значения отнесены те, что связаны с ведением похозяйственных книг для учета личных подсобных хозяйств. Ранее эта норма была прописана в законе «О личном подсобном хозяйстве», но не в законе «Об общих принципах организации местного самоуправления». Из-за этого ЛПХ было трудно получать положенную господдержку. Новая норма исправит эту ситуацию.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ СМОГУТ УЧАСТВОВАТЬ В ФОРМИРОВАНИИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ.
Уставом муниципалитета в соответствии с законом субъекта РФ может быть предусмотрено право представительного органа такого образования принимать участие в формировании местной администрации, утверждать или согласовывать заместителей ее главы, руководителей отраслевых или территориальных органов.
«Это повысит эффективность взаимодействия представительных органов муниципального образования и местных администраций», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ГОСОБОРОНЗАКАЗА.
Расширяются основания для выдачи антимонопольным органом предупреждений о прекращении действий (бездействия), содержащих признаки нарушений законодательства в сфере государственного оборонного заказа. Их смогут выдавать для урегулирования вопросов ценообразования. Так, ответственные лица смогут добровольно устранить нарушение до возбуждения административного производства. Закон позволит оперативнее реагировать на ситуацию.
ПРАВО ЭКСПЕРТОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЩИТЯТ.
Суд будет назначать экспертизу после внесения стороной дела оплаты на его депозитный счет. Эти средства выплатят эксперту после судебного заседания, на котором исследовалось его заключение. Изменения гарантируют право судебных экспертов на оплату труда.
РАЗВИТИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ УСКОРИТСЯ.
Субъектам естественной монополии в сфере транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов, выполняющим работы по строительству, реконструкции и капремонту магистральных трубопроводов, предоставят право пользования участками недр местного значения для разведки и добычи ОПИ без проведения аукциона. Перечень таких магистральных трубопроводов определит правительство РФ.
5 августа
ПРАВИЛА ЕДИНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ СКОРРЕКТИРУЮТ.
Если заявление на единую выплату на детей подается по временной прописке или фактическому проживанию, будут проверять, где на самом деле живут заявитель и дети. Например, могут попросить подтверждающие документы. Это касается случаев, когда ранее пособие было назначено в другом субъекте, в котором величина прожиточного минимума меньше.
УТОЧНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФО И БАНКОВ ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ.
Кредитные и микрофинансовые организации при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, обязаны записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения, вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и хранить записи, соответствующую документацию не менее трех лет. Для этого банки и МФО должны будут иметь специально оборудование и программное обеспечение.
«Аналогичные обязанности уже есть у коллекторских организаций. Это позволит защитить должников от нарушений, оскорблений и угроз при возврате долгов», — прокомментировал Вячеслав Володин.