1 августа состоится прямой эфир с мэром Братска

— Основные темы: организация ремонтных работ и благоустройство городских территорий; участие братчан в поддержке участников СВО и их семей; подробно о «водной амнистии» и водоснабжении домов индивидуальной застройки Братска и традиционно — ответы на вопросы, поступившие до и во время прямого эфира, — написал в своём Telegram-канале Сергей Серебренников.