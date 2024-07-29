1 августа состоится прямой эфир с мэром Братска

1 августа с 19:30 до 21:00 глава города проведёт прямой эфир на телеканале БСТ24.
— Основные темы: организация ремонтных работ и благоустройство городских территорий; участие братчан в поддержке участников СВО и их семей; подробно о «водной амнистии» и водоснабжении домов индивидуальной застройки Братска и традиционно — ответы на вопросы, поступившие до и во время прямого эфира, — написал в своём Telegram-канале Сергей Серебренников.
Вопросы можно задавать уже сейчас под этой новостью на страницах Сергея Серебренникова в Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники». А также на страницах администрации Братска в соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram.