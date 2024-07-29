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Бочаров на КНС в Волгограде проводит заседание оперштаба по ликвидации ЧС

Сегодня, 29 июля, губернатор Андрей Бочаров проводит заседание оперативного штаба в Красноармейском районе Волгограда по ликвидации последствий ЧС на канализационной насосной станции № 4.

Источник: РИА "Новости"

Об этом V102.RU сообщили в администрации региона.

— В центре внимания — ликвидация последствий ЧС на канализационной насосной станции № 4, восстановление штатной работы одного из опорных объектов ЖКХ, — сообщили в обладмине.

Глава региона осмотрел разрушенное здание, спустился со специалистами в машинный зал, ознакомился с организацией временной схемы отведения стоков.

После осмотра руководство «Концессий водоснабжения» и городской администрации доложили губернатору об аварийно-спасательных работах. В частности, специалисты обратили внимание губернатора на то, что на КНС в большом объеме зафиксированы сточные массы с явным признаком химических веществ, которых в бытовой канализации быть не должно.

Напомним, взрыв на канализационной станции произошел 6 июля во время производства сварочных работ. В результате ЧП погибли пять человек.