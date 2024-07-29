Бочаров на КНС в Волгограде проводит заседание оперштаба по ликвидации ЧС

После осмотра руководство «Концессий водоснабжения» и городской администрации доложили губернатору об аварийно-спасательных работах. В частности, специалисты обратили внимание губернатора на то, что на КНС в большом объеме зафиксированы сточные массы с явным признаком химических веществ, которых в бытовой канализации быть не должно.