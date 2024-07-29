Закон о легализации гостевых домов на Кубани могут принять до конца 2024 года

Закон о легализации гостевых домов могут принять до конца 2024 года. Об этом сообщила замглавы комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.
В настоящее время законопроект принят в первом чтении.
«И на этот год мы можем говорить, что опять имеем то, что имеем, и такой вид мест размещения, как гостевые дома, еще не прописан в правовом поле и в законодательном поле РФ. Мы с коллегами по комитету, с Натальей Костенко, конечно, хотели бы, чтобы это как можно быстрее реализовалось. Нам надо принять этот законопроект в этом году, чтобы он мог реализовываться в следующем», — цитирует Татьяну Лобач ТАСС.
Депутаты ориентируются на эти сроки в связи с тем, что в 2025 году для средств размещения планируют ввести новый налог — туристический сбор. Все гостиницы и отели будут учтены в едином реестре. А закон позволит взимать налог со всех средств размещения, а не только, по словам Татьяны Лобач, законопослушных гостиниц, ведущих открытый легальный бизнес.
Пакет документов о поправках, предложенных после первого чтения, согласовывают в Правительстве РФ. После этого материалы вернут в Госдуму РФ. Тогда начнется подготовка законопроекта к следующему чтению.
«Сама концепция того, что такой вид размещения, как гостевые дома, имеет место быть. И мы пытаемся регулировать такой вид деятельности — это было принято. А потом вошли в процедуру подачи поправок, и было много поправок от моих коллег-депутатов, очень заинтересовались другие регионы, не только те, где планировалось провести эксперимент, — и были от них предложения», — добавила Татьяна Лобач.
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