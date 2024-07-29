Закон о легализации гостевых домов на Кубани могут принять до конца 2024 года

«И на этот год мы можем говорить, что опять имеем то, что имеем, и такой вид мест размещения, как гостевые дома, еще не прописан в правовом поле и в законодательном поле РФ. Мы с коллегами по комитету, с Натальей Костенко, конечно, хотели бы, чтобы это как можно быстрее реализовалось. Нам надо принять этот законопроект в этом году, чтобы он мог реализовываться в следующем», — цитирует Татьяну Лобач ТАСС.