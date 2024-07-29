Дмитрий Демешин раскритиковал здравоохранение края

В Хабаровском крае, в ходе расширенного заседания Правительства Хабаровского края, глава региона Дмитрий Демешин подверг резкой критике работу социального блока региона. Основные претензии касались неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство и ремонт объектов здравоохранения и образования, сообщает пресс-служба Хабаровского края.
«Люди желают от нас качественных услуг здравоохранения и образования. Однако, из 26 объектов, которые должны были быть отремонтированы в этом году, контракты заключены только по 10,» — заявил Демешин. «Крайний срок для заключения контрактов был в феврале, а на дворе уже август.».
Дмитрий Демешин подчеркнул, что его категорически не устраивает текущая работа по строительству социальных объектов. Он предложил создать единую централизованную службу заказчика, чтобы повысить контроль и эффективность использования бюджетных средств.
Заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов сообщил, что в настоящее время ведётся строительство девяти объектов здравоохранения, включая проблемные в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и Николаевске-на-Амуре. В этом году планируется построить и ввести 10 объектов из быстровозводимых модульных конструкций. Это главный корпус и поликлиника городской клинической больницы им. Войно-Ясенецкого, 7 фельдшерско-акушерских пунктов в Бикинском, имени Лазо, Хабаровском, Николаевском и Верхнебуреинском районах, а также 2 амбулатории в Ульчском районе.
Врио губернатора также подчеркнул, что правительство и муниципалитеты неэффективно используют механизм комплексного развития территорий, не включая обязательства по строительству социальной инфраструктуры в контракты с застройщиками.
«Я не вижу, чтобы достаточные меры предпринимались по модернизации учреждений образования и здравоохранения, и по улучшению среды. И самое главное — это видят люди,» — сказал Демешин. «Наша задача — развернуть отношение людей и должностных лиц, которые за это получают зарплату.».
Глава региона добавил, что ему нужны не «красивые» доклады, а реальные решения проблем. «Доставайте проблемы, ставьте задачи. Я готов помогать и использовать свои ресурсы, чтобы решать наши проблемы. Но если я увижу, что работаю без вашего участия, то буду искать людей, у которых душа болит за дело,» — резюмировал он.
В завершение заседания, Дмитрий Демешин дал муниципалитетам полгода на исправление ситуации с выдачей разрешений на строительство без обеспечения территории социальной инфраструктурой со стороны инвестора. В противном случае, полномочия будут централизованы на уровне края.