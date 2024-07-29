Дмитрий Демешин раскритиковал здравоохранение края

Глава региона добавил, что ему нужны не «красивые» доклады, а реальные решения проблем. «Доставайте проблемы, ставьте задачи. Я готов помогать и использовать свои ресурсы, чтобы решать наши проблемы. Но если я увижу, что работаю без вашего участия, то буду искать людей, у которых душа болит за дело,» — резюмировал он.