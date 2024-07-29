Парламент проведет торжественное заседание к 30-летию принятия Конституции

Также в парламенте пройдет научно-практическая конференция «Конституция Республики Молдова за 30 лет и европейская интеграция», модератором которой выступят председатель комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Вероника Рошка и ее коллега из Сената Румынии Кристиан-Аугустин Никулеску-Цэгэрлаш. В мероприятии примут участие около 100 депутатов РМ, сенаторов из Румынии и деятелей науки, которые представят доклады в области конституционного права и аспектов европейской интеграции. Указанные работы будут включены в сборник материалов конференции.