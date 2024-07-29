Парламент проведет торжественное заседание к 30-летию принятия Конституции

На заседании будут присутствовать депутаты нынешнего и прошлых созывов, экс-президенты страны и спикеры парламента, бывшие председатели Конституционного суда, а также члены рабочей группы по разработке проекта Конституции Республики Молдова, принимавшие непосредственное участие в разработке основного закона страны.
Модератором встречи станет действующий спикер парламента Игорь Гросу, который выступит с приветственной речью. На заседании будут присутствовать премьер-министр Дорин Речан, сенаторы из Румынии, члены Конституционного суда, Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров, руководители государственных учреждений и ведомств, представители аккредитованного в Молдове дипломатического корпуса и деятели науки.
Также в парламенте пройдет научно-практическая конференция «Конституция Республики Молдова за 30 лет и европейская интеграция», модератором которой выступят председатель комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Вероника Рошка и ее коллега из Сената Румынии Кристиан-Аугустин Никулеску-Цэгэрлаш. В мероприятии примут участие около 100 депутатов РМ, сенаторов из Румынии и деятелей науки, которые представят доклады в области конституционного права и аспектов европейской интеграции. Указанные работы будут включены в сборник материалов конференции.
В то же время в здании законодательного собрания Молдовы будет развернута выставка, посвященная 30-летию принятия Конституции, на которой можно будет увидеть более 150 тематических изданий, отобранных из фондов Национальной библиотеки и архива парламента.
День Конституции Республики Молдова отмечается ежегодно 29 июля. Основной закон был принят парламентом 29 июля 1994 года и вступил в силу 27 августа 1994 года.