Сторонники Гуцул собрались у здания суда в Кишиневе

Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победила представительница оппозиционной партии «Шор» Гуцул. Власти Молдавии объявили эту политическую силу антиконституционной, обвинили в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.