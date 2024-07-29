Сторонники Гуцул собрались у здания суда в Кишиневе

Митингующие скандируют «Победа» и призывают власть подать в отставку.
Судебный процесс против Гуцул начался 30 апреля. Ей вменяют причастность к незаконному финансированию запрещенной в стране партии «Шор».
Гуцул, в свою очередь, обвинила власти в политическом преследовании.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победила представительница оппозиционной партии «Шор» Гуцул. Власти Молдавии объявили эту политическую силу антиконституционной, обвинили в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.
Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, но никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.