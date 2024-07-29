В мэрии Перми представили двух новых глав районов

Как сообщал «Ъ-Прикамье», оба новых руководителя являются выходцами из Вологодской области. Первый родился в Череповце, окончил инженерный факультет Череповецкого государственного университета, а также экономический факультет Вологодского государственного технического университета. Работал в АО МХК «Еврохим» и АО «Северсталь».
Второй возглавлял департамент имущественных отношений Вологодской области. До переезда в Вологду господин Коротких трудился следователем прокуратуры Кировского района Перми.