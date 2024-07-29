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В мэрии Перми представили двух новых глав районов

Сегодня коллективам Свердловского и Ленинского районов Перми были представлены два новых и. о. руководителя. Ленинский район возглавил Константин Дароватовский, Свердловский — Александр Коротких, сообщил источник в мэрии. Информация о назначении главы Ленинского района уже размещена на сайте управы. В мэрии пообещали информацию прокомментировать позднее.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Прикамье», оба новых руководителя являются выходцами из Вологодской области. Первый родился в Череповце, окончил инженерный факультет Череповецкого государственного университета, а также экономический факультет Вологодского государственного технического университета. Работал в АО МХК «Еврохим» и АО «Северсталь».

Второй возглавлял департамент имущественных отношений Вологодской области. До переезда в Вологду господин Коротких трудился следователем прокуратуры Кировского района Перми.