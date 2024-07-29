В мэрии Перми представили двух новых глав районов

Сегодня коллективам Свердловского и Ленинского районов Перми были представлены два новых и. о. руководителя. Ленинский район возглавил Константин Дароватовский, Свердловский — Александр Коротких, сообщил источник в мэрии. Информация о назначении главы Ленинского района уже размещена на сайте управы. В мэрии пообещали информацию прокомментировать позднее.