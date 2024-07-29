Глава Башкирии наградил героев специальной военной операции.

— Для меня честь получить такую высокую награду именно из рук Главы нашей малой родины — Республики Башкортостан, — отметил Оскар Ситдиков. — Хочу сказать слова благодарности Радию Фаритовичу за то, что помогает мне наконец вернуться к себе домой на родину. Я с 2007 года езжу уже по России и очень хотелось вернуться к своим близким, родным, и Радий Фаритович дал мне уникальный шанс осуществить свою мечту.