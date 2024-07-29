Глава Башкирии наградил героев специальной военной операции.

Глава Башкирии на оперативном совещании правительства за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, наградил ряд героев специальной военной операции. Радий Хабиров вручил орден генерала Шаймуратова Оскару Ситдикову.
— Для меня честь получить такую высокую награду именно из рук Главы нашей малой родины — Республики Башкортостан, — отметил Оскар Ситдиков. — Хочу сказать слова благодарности Радию Фаритовичу за то, что помогает мне наконец вернуться к себе домой на родину. Я с 2007 года езжу уже по России и очень хотелось вернуться к своим близким, родным, и Радий Фаритович дал мне уникальный шанс осуществить свою мечту.
Орденом Салавата Юлаева награжден заместитель командира мотострелкового полка «Башкортостан» по воспитательной работе, подполковник Рустэм Шагабутдинов. Награждаемый напомнил, что год назад, 29 июня, Радий Хабиров вручил полку боевое знамя — эта дата считается датой основания полка.
— Эта награда — оценка ратного труда всего личного состава нашего полка. За то время, как мы пересекли «ленточку» в 20-х числах августа прошлого года и приступили к выполнению боевых задач в Луганской народной республике, в зоне СВО, полк выполняет поставленные задачи успешно, и командование высоко оценивает выполнение нами боевых задач, — подчеркнул Рустэм Шагабутдинов.
Подполковник привел цифры: 870 человек награждены государственными наградами. Среди них есть и те, кто награжден орденом Мужества посмертно. Более 900 награждены ведомственными наградами. Ряд награждений медалями и орденами республики прошел именно в зоне СВО.
— Это высокая оценка, данная руководством, показывает, что мы свои задачи выполняем. Мы бы не смогли их выполнить, если бы не было крепкого тыла присутствующих здесь. От имени командования полка выражаю благодарность всем муниципалитетам нашей республики, а также огромные слова благодарности вам, Радий Фаритович, за личное участие в формировании нашего полка.