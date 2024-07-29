В Молдавии отложили суд по делу о финансировании партии «Шор»

По ее словам, также был утвержден график заседаний до декабря. «Практически каждые два-три дня будут заседания. Было бы хорошо, если бы они так работали по борьбе с преступностью, а не против тех, кто старается улучшить жизнь людей», — пояснила глава Гагаузии.