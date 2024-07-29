Зарегистрированы первые кандидаты на должность Губернатора Хабаровского края

29 июля 2024 года Избирательная комиссия Хабаровского края, проверив соответствие порядка выдвижения, приняла решение зарегистрировать кандидатами на должность Губернатора Хабаровского края:
- Перевезенцева Петра Владимировича, уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае, выдвинутого политической партией «КПРФ»;
- Прокопьева Сергея Геннадьевича, генерального директора ООО «Балтимор-Амур», выдвинутого политической партией «Коммунисты России»;
- Чемерис Розу Басировну, депутата Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва, члена Комитета Государственной Думы по международным делам, выдвинутой политической партией «Новые люди».