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Зарегистрированы первые кандидаты на должность Губернатора Хабаровского края

Комиссия не нашла отклонений от нормативов в порядке выдвижения кандидатов.

Источник: Избирательная комиссия Хабаровского края

29 июля 2024 года Избирательная комиссия Хабаровского края, проверив соответствие порядка выдвижения, приняла решение зарегистрировать кандидатами на должность Губернатора Хабаровского края:

  • Перевезенцева Петра Владимировича, уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае, выдвинутого политической партией «КПРФ»;
  • Прокопьева Сергея Геннадьевича, генерального директора ООО «Балтимор-Амур», выдвинутого политической партией «Коммунисты России»;
  • Чемерис Розу Басировну, депутата Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва, члена Комитета Государственной Думы по международным делам, выдвинутой политической партией «Новые люди».