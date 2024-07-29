Токаев дал поручения по подготовке к отопительному сезону и нефтепродуктам

«Глава государства принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева», — говорится в сообщении в понедельник.
Саткалиев:
представил отчет о развитии топливно-энергетического комплекса страны за первое полугодие 2024 года;
сообщил, что за указанный период было добыто 44,7 млн тонн нефти, производство нефтепродуктов составило 6,78 млн тонн, добыча газа — 30,1 млрд кубометров, выработка электроэнергии — 60,4 млрд кВт ч;
проинформировал о планах ведомства по реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на обеспечение стабильного энерго- и теплоснабжения потребителей;
рассказал о мерах по развитию возобновляемых источников энергии.
«По итогам встречи президент поручил провести соответствующую работу по подготовке к отопительному сезону и обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами», — добавили в Акорде.