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Токаев дал поручения по подготовке к отопительному сезону и нефтепродуктам

Астана. 29 июля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Глава государства принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева», — говорится в сообщении в понедельник.

Саткалиев:

представил отчет о развитии топливно-энергетического комплекса страны за первое полугодие 2024 года;

сообщил, что за указанный период было добыто 44,7 млн тонн нефти, производство нефтепродуктов составило 6,78 млн тонн, добыча газа — 30,1 млрд кубометров, выработка электроэнергии — 60,4 млрд кВт ч;

проинформировал о планах ведомства по реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на обеспечение стабильного энерго- и теплоснабжения потребителей;

рассказал о мерах по развитию возобновляемых источников энергии.

«По итогам встречи президент поручил провести соответствующую работу по подготовке к отопительному сезону и обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами», — добавили в Акорде.

энергетика
ЖКХ