Суд-пятиминутка: заседание по делу Гуцул снова перенесено

«Свидетель не пришел на слушания по состоянию здоровья. Дело явно имеет политический подтекст».
Поддержать башкана к зданию суда сектора Буюканы в Кишинёве пришли десятки сторонников. Однако долго ждать им не пришлось: заседание закончилось, едва начавшись. Как отметила Евгения Гуцул, в суде она пробыла не более пяти минут.
«Я не думала, что заседание будет таким коротким — пять минут».
Она рассказала, что утвержден график судебных заседаний до декабря: в инстанцию нужно будет являться практически каждые два-три дня.
«Практически через два-три дня — заседание. Работали бы они так же активно против преступности, а не против тех, кто сегодня работает для людей и старается сделать жизнь граждан немного лучше», — сказала Гуцул.
Следующее заседание по делу башкана состоится 31 июля.