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Суд-пятиминутка: заседание по делу Гуцул снова перенесено

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Заседание суда по делу башкана Гагаузии Евгении Гуцул вновь отложено, на этот раз — из-за неявки свидетеля обвинения.

Источник: Sputnik.md

«Свидетель не пришел на слушания по состоянию здоровья. Дело явно имеет политический подтекст».

заявил адвокат Гуцул Вадим Банару.

Поддержать башкана к зданию суда сектора Буюканы в Кишинёве пришли десятки сторонников. Однако долго ждать им не пришлось: заседание закончилось, едва начавшись. Как отметила Евгения Гуцул, в суде она пробыла не более пяти минут.

«Я не думала, что заседание будет таким коротким — пять минут».

отметила бакшкан.

Она рассказала, что утвержден график судебных заседаний до декабря: в инстанцию нужно будет являться практически каждые два-три дня.

«Практически через два-три дня — заседание. Работали бы они так же активно против преступности, а не против тех, кто сегодня работает для людей и старается сделать жизнь граждан немного лучше», — сказала Гуцул.

Следующее заседание по делу башкана состоится 31 июля.