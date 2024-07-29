Лукашенко обсудит международные вопросы на совещании после встречи с Путиным 29 июля

Напомним, 27 июля Лукашенко вернулся в Беларусь после визита в Россию, где общался с Путиным «много и предметно». Деталей о визите президента Беларуси в Россию, который состоялся 25 — 27 июля 2024 года, известно немного. Сначала появилась информация, что Лукашенко летит с рабочим визитом в Россию на закрытые переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным. Позже уточнялось, что главы Беларуси и России улетели на Валаам за 300 километров от Санкт-Петербурга. Также сообщалось, что переговоры Лукашенко и Путина на Валааме идут в формате один на один и с самой серьезной повесткой.