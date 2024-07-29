Лукашенко обсудит международные вопросы на совещании после встречи с Путиным 29 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 29 июля, международные вопросы с серьезным составом участников, проинформировали в телеграм-канале «Пул Первого».
В сообщении сказано, что глава государства 29 июля проведет совещание по международным вопросам. В телеграм-канале акцентировали внимание на то, что состав участников самый серьезный. Называются белорусское правительство, Администрация президента, парламент. Отмечается, что во время совещания будут предметно обсуждать приоритеты внешней политики.
Напомним, 27 июля Лукашенко вернулся в Беларусь после визита в Россию, где общался с Путиным «много и предметно». Деталей о визите президента Беларуси в Россию, который состоялся 25 — 27 июля 2024 года, известно немного. Сначала появилась информация, что Лукашенко летит с рабочим визитом в Россию на закрытые переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным. Позже уточнялось, что главы Беларуси и России улетели на Валаам за 300 километров от Санкт-Петербурга. Также сообщалось, что переговоры Лукашенко и Путина на Валааме идут в формате один на один и с самой серьезной повесткой.