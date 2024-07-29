Лукашенко поручил определить стратегию Беларуси в ШОС для достижения намеченных целей

С премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом глава государства также провел переговоры на полях саммита ШОС в Астане. «Премьер прямо сказал: вот нас очень это интересует, нам это надо… Пожалуйста, приедьте к нам в Пакистан. Мы договорились, что где-то в конце года я с визитом буду в Пакистане. К этому времени надо иметь определенные наработки. Пакистан — 200 с лишним миллионов человек. Что больше надо?» — сказал Александр Лукашенко.