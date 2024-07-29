Лукашенко поручил определить стратегию Беларуси в ШОС для достижения намеченных целей

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси необходимо немедленно определить стратегию движения к целям, намеченным страной в ШОС. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 29 июля на совещании по международным вопросам, передает корреспондент БЕЛТА. «Никакого туризма. Должен быть результат». Лукашенко потребовал усилить работу по реализации зарубежных договоренностей Глава государства напомнил, что на саммите ШОС в июле этого года в Астане Беларусь выступила в новом статусе — члена этой организации. Проведен ряд двусторонних встреч. «Хорошие были встречи. Там достигнуты были и конкретные договоренности. Давайте их реализовывать», — отметил белорусский лидер.
«Надо немедленно определить стратегию движения к целям, которые мы наметили, — подчеркнул Президент. — И делать это надо по горячим следам. Открываются колоссальные перспективы. Прежде всего — дополнительные возможности доступа на огромный рынок товаров и услуг, обмен опытом, привлечение инвестиций. И главное — диверсификация логистики и расчетов, снижение политических рисков. Все белорусские инициативы я обозначил в Астане». Лукашенко и Путин договорились к заседанию ВГС закрыть все проблемные вопросы по линии совбезов и правительств
Лукашенко о переговорах с Путиным на Валааме: взаимопонимание найдено по всем вопросам Александр Лукашенко привел в качестве примера развитие сотрудничества с Пакистаном.
С премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом глава государства также провел переговоры на полях саммита ШОС в Астане. «Премьер прямо сказал: вот нас очень это интересует, нам это надо… Пожалуйста, приедьте к нам в Пакистан. Мы договорились, что где-то в конце года я с визитом буду в Пакистане. К этому времени надо иметь определенные наработки. Пакистан — 200 с лишним миллионов человек. Что больше надо?» — сказал Александр Лукашенко.