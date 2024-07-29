МВД Франции назвало организаторов серии диверсий на железных дорогах

В ночь на пятницу, 26 июля, неизвестные атаковали сеть высокоскоростных поездов TGV по всей Франции. Национальная компания железных дорог (SNCF) сообщила о серии поджогов электросети, BFM TV передавал, что на трех линиях были повреждены сигнальные шкафы и перерезаны кабели вдоль путей. Это привело к масштабным сбоям за несколько часов до церемонии открытия Игр, которые затронули около 800 тыс. пассажиров. Многие поезда были задержаны или отменены. Ремонт железнодорожных путей завершили в воскресенье, к утру 29 июля поезда ходили по графику.