Виталий Хоценко запустил завод, производящий оборудование для умного освещения

«Благодарю наших партнеров за то, что приняли решение о размещении своего производства на нашей площадке, вложили десятки миллионов рублей инвестиций в ремонт и реконструкцию корпуса, в создание десятков рабочих мест. Востребованная в благоустройстве продукция будет теперь производиться в Омске, и вся добавочная стоимость — оставаться у нас в регионе», — отметил глава региона.