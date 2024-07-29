Виталий Хоценко запустил завод, производящий оборудование для умного освещения

В последние годы Россия активно развивает концепцию умных городов, внедряя современные технологии в инфраструктуру. Одним из ярких примеров такой инициативы стало открытие нового завода по производству оборудования для умного освещения в индустриальном парке «ТехноОмск» на базе Омского завода транспортного машиностроения. Этот проект, реализованный при поддержке губернатора Омской области Виталия Хоценко, обещает стать важным шагом к улучшению городской инфраструктуры и повышению качества жизни в регионе.
Завод «Фортис» стал резидентом индустриального парка «ТехноОмск». Объем инвестиций в проект составил 100 млн рублей, что подчеркивает серьезность намерений и высокие амбиции его создателей. Основной целью нового предприятия является производство инновационного светового оборудования и автоматизированных систем наружного освещения. В числе выпускаемой продукции — энергоэффективные уличные фонари, болларды, светодиодные светильники и другие элементы городской инфраструктуры.
Соглашение о реализации этого инвестиционного проекта было подписано на площадке ПМЭФ-2024. В церемонии открытия нового производства принял участие губернатор Виталий Хоценко, который отметил, что создание технопарков — это часть стратегии, направленной на развитие высоких технологий и инновационных решений в России. В этом контексте «ТехноОмск» был включен в реестр Минпромторга России, что дает возможность его резидентам пользоваться мерами государственной поддержки и получать льготы.
«Благодарю наших партнеров за то, что приняли решение о размещении своего производства на нашей площадке, вложили десятки миллионов рублей инвестиций в ремонт и реконструкцию корпуса, в создание десятков рабочих мест. Востребованная в благоустройстве продукция будет теперь производиться в Омске, и вся добавочная стоимость — оставаться у нас в регионе», — отметил глава региона.
Гендиректор ООО «Фортис» Алексей Трекин отметил, что такие технопарки позволяют полностью локализовать производство, обеспечить появление новых рабочих мест, создать новые кооперационные связи.
«Мы очень рады, что стали одними из первых резидентов такого масштабного проекта. Планируем системно увеличивать объемы выпуска продукции. Сегодня мы открываем по сути только первый этап производства светотехнического оборудования. Следующий этап — расширение производства в сторону малых архитектурных форм», — сказал Трекин.
В свою очередь, гендиректор АО «Омсктрансмаш» Василий Ковалев сообщил, что в индустриальном парке уже развернули свои производственные мощности три компании. Они могут получить компенсацию части затрат на дальнейшее развитие инфраструктуры или промышленную ипотеку, а также на получение дополнительных преференций от государства.