Лукашенко: Беларусь заинтересована включиться в интеграционные процессы на пространстве БРИКС

Одним из членов БРИКС является и Южно-Африканская Республика, в развитии сотрудничества с которой глава белорусского государства также видит перспективы. «Сегодня только мне Каллаур (председатель правления Нацбанка. — Прим. БЕЛТА) доложил о поездке в Южно-Африканскую Республику. Я тоже как-то относился к этому: ладно, думаю, ЮАР — у них определенная ориентация (во внешней политике. — Прим. БЕЛТА), знаете, какая. Но не то что никакого отторжения — есть просьба, чтобы мы работали в ЮАР. Развития, небедная, продвинутая страна», — сказал Президент.