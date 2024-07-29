Лукашенко: Беларусь заинтересована включиться в интеграционные процессы на пространстве БРИКС

Глава государства отметил, что Беларусь приглашена на саммит БРИКС, который скоро пройдет в Казани. Эта серьезная структура объединяет мощнейшие государства планеты, охватывает более 40% населения Земли, заметил Президент. «И мы заинтересованы включиться в интеграционные процессы на данном пространстве, — заявил Александр Лукашенко. — БРИКС — еще одна опора, с помощью которой мы сможем сохранять равновесие и экономическую устойчивость».
Президент поручил МИД сформировать план белорусского участия на этой площадке и его двусторонних встреч.
Одним из членов БРИКС является и Южно-Африканская Республика, в развитии сотрудничества с которой глава белорусского государства также видит перспективы. «Сегодня только мне Каллаур (председатель правления Нацбанка. — Прим. БЕЛТА) доложил о поездке в Южно-Африканскую Республику. Я тоже как-то относился к этому: ладно, думаю, ЮАР — у них определенная ориентация (во внешней политике. — Прим. БЕЛТА), знаете, какая. Но не то что никакого отторжения — есть просьба, чтобы мы работали в ЮАР. Развития, небедная, продвинутая страна», — сказал Президент.
Александр Лукашенко таким образом отметил, что к перечню партнеров Беларуси на Африканском континенте возможно добавить и ЮАР. А это, например, Экваториальная Гвинея и Нигерия на западе континента, Кения — на востоке, Зимбабве и Мозамбик — на юге.
«Не надо расплываться по всем континентам. Я еще раз говорю: у нас не та экономика, чтобы глобализмом заниматься, надо определиться в каждой точке, чем мы будем заниматься, и сделать это», — подчеркнул белорусский лидер.
Говоря о саммите БРИКС, Александр Лукашенко отметил наличие инициативы делегатов Всебелорусского народного собрания о подготовке от имени ВНС обращения о мире и внесении его на рассмотрение в БРИКС. «Изучите, доложите», — поручил он.