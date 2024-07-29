Сакраменто
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: Беларусь заинтересована включиться в интеграционные процессы на пространстве БРИКС

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована включиться в интеграционные процессы на пространстве БРИКС. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 29 июля на совещании по международным вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что Беларусь приглашена на саммит БРИКС, который скоро пройдет в Казани. Эта серьезная структура объединяет мощнейшие государства планеты, охватывает более 40% населения Земли, заметил Президент. «И мы заинтересованы включиться в интеграционные процессы на данном пространстве, — заявил Александр Лукашенко. — БРИКС — еще одна опора, с помощью которой мы сможем сохранять равновесие и экономическую устойчивость».

Президент поручил МИД сформировать план белорусского участия на этой площадке и его двусторонних встреч.

Одним из членов БРИКС является и Южно-Африканская Республика, в развитии сотрудничества с которой глава белорусского государства также видит перспективы. «Сегодня только мне Каллаур (председатель правления Нацбанка. — Прим. БЕЛТА) доложил о поездке в Южно-Африканскую Республику. Я тоже как-то относился к этому: ладно, думаю, ЮАР — у них определенная ориентация (во внешней политике. — Прим. БЕЛТА), знаете, какая. Но не то что никакого отторжения — есть просьба, чтобы мы работали в ЮАР. Развития, небедная, продвинутая страна», — сказал Президент.

Александр Лукашенко таким образом отметил, что к перечню партнеров Беларуси на Африканском континенте возможно добавить и ЮАР. А это, например, Экваториальная Гвинея и Нигерия на западе континента, Кения — на востоке, Зимбабве и Мозамбик — на юге.

«Не надо расплываться по всем континентам. Я еще раз говорю: у нас не та экономика, чтобы глобализмом заниматься, надо определиться в каждой точке, чем мы будем заниматься, и сделать это», — подчеркнул белорусский лидер.

Говоря о саммите БРИКС, Александр Лукашенко отметил наличие инициативы делегатов Всебелорусского народного собрания о подготовке от имени ВНС обращения о мире и внесении его на рассмотрение в БРИКС. «Изучите, доложите», — поручил он.

Лукашенко Александр
БРИКС