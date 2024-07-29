Власти Молдавии вытирают ноги о конституцию, заявила глава Гагаузии

«Не могу поздравить с Днем Конституции президента и правительство, как и депутатов от ПДС (правящей партии “Действие и солидарность” — ред.). Потому что, к сожалению, сегодня о конституцию вытирают ноги. Я уверена, что совсем скоро будет новый президент, который будет действовать исключительно в рамках конституции. С праздником всех нас, чтобы мы имели действительно достойного, народного президента, правительство, а уже через год депутатов парламентов, которые будут работать для людей», — сказала Гуцул перед собравшимися.