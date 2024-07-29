Бочаров назвал «жадность людей» возможной причиной взрыва на КНС

— На всех [фактах] сегодня я останавливаться не хочу, но у меня есть полная уверенность, что значительная часть трагедии произошла из-за жадности людей, которые вместо того, чтобы утилизировать отходы химического производства, сливали их в канализационные коллекторы. Это реально страшно. И это преступление. И рассчитываю, что правоохранительные органы выявят тех, кто сливал химические отходы в канализационные стоки. И тех, кто им способствовал. Это тоже очень важно. Значительная часть вины за такую трагедию лежит на тех людях, которые занимались преступной деятельностью.