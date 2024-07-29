Лукашенко заявил о согласии Путина решить проблемы Союзного государства

В апреле 2023 года Лукашенко на встрече с Сергеем Шойгу, в то время российским министром обороны, заявил, что Минску нужны гарантии безопасности на случай нападения на страну. Белорусский лидер отметил, что обсуждал этот вопрос с Путиным и тот его поддержал «по всем направлениям».