Лукашенко рассказал, как прошли переговоры с Путиным на Валааме

«Осенью, накануне 25-летия Договора о создании Союзного государства, в Минске состоятся все важнейшие мероприятия — и союзный Совмин, и Высший госсовет. С президентом (России. — Прим. ред.) мы договорились, что к этому моменту должны быть закрыты все проблемные вопросы — и по линии совбезов (договор о гарантиях безопасности. — Прим. ред.), и по темам правительства», — продолжил Лукашенко.