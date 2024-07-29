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Омскому сенатору Евстифееву пришлось побывать на кладбище

Ивану Евстифееву несколько раз рассказывали о проблемах благоустройства одного из кладбищ в Омском районе. Сенатор решил сам выехать на место.

Источник: соцсети

Сенатор от Омской области Иван Евстифеев рассказал о проведённом им выездном приёме в Омском районе. Основным вопросом было благоустройство Ракитинского кладбища. Эту тему дважды поднимали и на прошлых личных приемах.

«Принял решение выехать на место, пообщаться с поселковой и районной администрацией, — сообщил Евстифеев в своём телеграм-канале. — Работы по благоустройству кладбища и прилегающей территории предстоит еще много. Особое внимание необходимо уделить часовне и облагораживанию территорию вокруг неё».

Также сейчас ведётся ремонт остановки вблизи кладбища и участка дороги Ракитинка-Морозовка. Завершить все работы должны осенью.