Омскому сенатору Евстифееву пришлось побывать на кладбище

«Принял решение выехать на место, пообщаться с поселковой и районной администрацией, — сообщил Евстифеев в своём телеграм-канале. — Работы по благоустройству кладбища и прилегающей территории предстоит еще много. Особое внимание необходимо уделить часовне и облагораживанию территорию вокруг неё».