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В Иране официально утвердили нового президента

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи подписал указ об утверждении Масуда Пезешкиана в должности президента исламской республики, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Церемония прошла 28 июля в Тегеране. На мероприятии присутствовало множество высокопоставленных чиновников и богословов из руководства Ирана.

Проведение церемонии утверждения в должности избранного президента является обязательной и предшествует инаугурации, которая состоится 30 июля в здании Меджлиса (однопалатный парламент).

Масуд Пезешкиан, бывший министр здравоохранения и депутат Меджлиса, одержал победу во втором туре внеочередных президентских выборов, получив поддержку более 53% избирателей (около 16,3 миллиона голосов). Его соперник, консерватор Саид Джалили, набрал свыше 44% (более 13,5 миллиона голосов).

Выборы были назначены после гибели предыдущего президента Ибрагима Раиси. Всего в голосовании приняли участие более 30,5 миллионов избирателей, явка составила 49,8%.