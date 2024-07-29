В Иране официально утвердили нового президента

Масуд Пезешкиан, бывший министр здравоохранения и депутат Меджлиса, одержал победу во втором туре внеочередных президентских выборов, получив поддержку более 53% избирателей (около 16,3 миллиона голосов). Его соперник, консерватор Саид Джалили, набрал свыше 44% (более 13,5 миллиона голосов).