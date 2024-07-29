Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы

«Российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнерства. Уверен, что ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать их поступательному развитию по всем направлениям, — отметил Путин, его слова приводятся в Telegram-канале Кремля. — Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле построения более справедливого и демократического миропорядка».