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Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с переизбранием на высший пост в Боливарианской республике. Глава российского государства отметил стратегический характер партнерства Москвы и Каракаса и готовность к продолжению конструктивной совместной работы.

«Российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнерства. Уверен, что ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать их поступательному развитию по всем направлениям, — отметил Путин, его слова приводятся в Telegram-канале Кремля. — Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле построения более справедливого и демократического миропорядка».

«Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашей конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — добавил российский президент.

Путин также заявил, что Мадуро — всегда желанный гость на российской земле.

«Помните, что вы — всегда желанный гость на российской земле», — говорится в послании Путина Мадуро, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин сообщил ТАСС, что визит Мадуро в Россию подготовлен, сроки будут согласованы.

В апреле посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес сообщал, что лидер Боливарианской Республики очень заинтересован в личной встрече с главой российского государства. Тогда он отмечал, что сроки визита будут зависеть от наличия у обоих глав государств времени для встречи.

Путин Владимир