Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы

«Российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнерства. Уверен, что ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать их поступательному развитию по всем направлениям, — отметил Путин, его слова приводятся в Telegram-канале Кремля. — Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле построения более справедливого и демократического миропорядка».
«Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашей конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — добавил российский президент.
Путин также заявил, что Мадуро — всегда желанный гость на российской земле.
«Помните, что вы — всегда желанный гость на российской земле», — говорится в послании Путина Мадуро, опубликованном на сайте Кремля.
Ранее директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин сообщил ТАСС, что визит Мадуро в Россию подготовлен, сроки будут согласованы.
В апреле посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес сообщал, что лидер Боливарианской Республики очень заинтересован в личной встрече с главой российского государства. Тогда он отмечал, что сроки визита будут зависеть от наличия у обоих глав государств времени для встречи.