В Волгограде семьям погибших на взорвавшейся КНС выплатят по 1 млн рублей

Напомним, взрыв на канализационной станции произошел 6 июля во время производства сварочных работ. Накануне перед происшествием на объекте задохнулся один из рабочих. После взрыва были сразу обнаружены тела ещё двоих погибших. Впоследствии были найдены останки ещё троих специалистов. Таким образом, во время масштабного ЧП погибло пятеро рабочих.