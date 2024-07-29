Путин уволил первого заместителя Лаврова

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Титова от должности первого замглавы МИД России. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
Титову 66 лет, он родился в 1958 году в Москве. В 1980-м окончил МГИМО, с того же года работает в системе МИДа. За это время был советником-посланником посольства России в Швеции, послом в Болгарии, замминистра иностранных дел. В 2013 году был назначен на должность первого замминистра, где курировал административно-кадровые и консульские вопросы, отношения с европейскими странами.
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Награжден орденами Почета (2008), «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2018, 2014), Александра Невского (2023). Отмечен Почетной грамотой президента России (2011).
В мае 2023 года Путин продлил на год пребывание на госслужбе Титову, а также замглавы МИД России Сергею Вершинину и гендиректору внешнеполитического ведомства Сергею Вязалову. За месяц до этого глава государства продлил на год срок службы еще двум заместителям министра иностранных дел — Михаилу Богданову и Александру Грушко.
Предельный возраст пребывания на госслужбе — 65 лет. Для некоторых категорий госслужащих (в частности, «руководители») он может быть продлен до 70 лет. Соответствующее решение с согласия самого госслужащего может принять госорган или должностное лицо, назначившее того на должность. Эта норма не распространяется на тех госслужащих, кого назначает президент России.