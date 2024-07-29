Путин уволил первого заместителя Лаврова

Титову 66 лет, он родился в 1958 году в Москве. В 1980-м окончил МГИМО, с того же года работает в системе МИДа. За это время был советником-посланником посольства России в Швеции, послом в Болгарии, замминистра иностранных дел. В 2013 году был назначен на должность первого замминистра, где курировал административно-кадровые и консульские вопросы, отношения с европейскими странами.